Jean-Marc DUPONT

Acteur dans le domaine de l'administration Systèmes depuis plus de 14 ans, j'ai eu la chance de pouvoir m'épanouir dans le coeur de mon domaine d'activité, sur des missions diverses, tout en évoluant au sein de mon entreprise sur cette même période. La montée en charge de mes compétences s'est faite par paliers, avec un pic plus marqué ces dernières années en raison de la refonte de l'organisation de mon service.



Ainsi, je suis issu initialement du monde Unix et j'ai pu évoluer rapidement vers des systèmes plus ouverts sous Linux dans mes premières années professionnelles. J'ai d'ailleurs été moteur dans l'implantation de ce type de systèmes au sein de mon entreprise. A l'époque, je gérais une dizaine de serveurs là où, aujourd'hui, j'en supervise une cinquantaine. Dans une infrastructure mixte, physique et virtuelle, je m'occupe désormais de l'ensemble des serveurs quelque soit le système d'exploitation: Windows, Linux, Unix, Novell. En outre, je suis chargé de la gestion d'une vingtaine de bases de données Oracle ainsi que des bases sous SQL Server et MySQL mais de manière plus anecdotique.



D'un point de vue réseau, l'acquisition de mes compétences s'est faite beaucoup plus récemment avec ma nomination en tant qu'Administrateur Systèmes et Réseaux à la fin de l'année 2014. Pour l'instant, mes connaissances me permettent de gérer nos pare-feux Stormshield/Fortinet, les boitiers VPN-SSL Juniper Networks ainsi que la sécurité des postes bureautiques par l'intermédiaire de notre antivirus Kaspersky et de la mise en place de GPO.



Rigoureux et sérieux, je suis capable de m'adapter rapidement à un nouvel environnement ainsi qu'à ses contraintes.



Mes compétences :

UNIX AIX

Time Navigator

Microsoft SQL Server

Linux Redhat

Office 365

Stormshield

Oracle Database

Microsoft Windows Server

Kaspersky

Business Objects

Storage Area Network

VMware

Active Directory