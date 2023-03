Jean Marc ESKENAZI

Professionnel Marketing enthousiaste et fédérateur, œuvrant à l’amélioration tangible de visibilité online par la délivrance de contenus à valeur ajoutée.



Expertise en Search Engine Marketing, Réseaux/Media Sociaux, conduite de partenariats, et en campagnes CRM ayant soutenu l'acquisition d'audience et les conversions.



Diplômé ESSEC (Marketing), La Sorbonne (Langues), IESA (Digital) et Université de Berkeley, Californie. Bilingue Anglais



Mes compétences :

Personal Branding

SEO/SEM

Search engine marketing

Search engine optimization

Social media

Webmarketing

Stratégie digitale

Gestion de contenu web