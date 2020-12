Jean-Marc GUIGOU

Efficace, conquérant et enthousiaste : Voici 3 mots qui me caractérisent.



Fort de plus de 10 années d’expériences commerciales réussies sur des marchés ultra-concurrentiels au sein de Spir Communication, Fiducial Bureautique, Jalis webcom, je suis à l'écoute d'opportunités...



Développeur commercial (one shot, vente indirecte, vente longue...) via une prospection intensive (physique et téléphonique), une fidélisation et une saturation optimale de la clientèle associé à un rôle de manager commercial.



Telles sont mes missions actuelles.



Partir à la conquête d'un nouvel horizon, se renouveler est désormais mon objectif !



Mes compétences :

Techniques de vente

Coaching d'équipe

Gestion du stress

Organisation du travail

E-commerce

Développement commercial

Animation commerciale

Animation de réunions