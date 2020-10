Jean-Marc JEAN-MARC DORBESSAN

J'ai 52 ans et j'ai 4 enfants, je suis marié avec une femme formidable et je n'aurais pu rien faire sans elle. Venant du milieu de la restauration, j'ai été reconnu travailleur handicapé cela fait maintenant 17 ans. J'ai commencé le parcours du combattant entre les formations stoppées par les séjours hospitaliers à plusieurs reprises, sans compter les tentatives de travail vouées à l'échec par une santé chancelante. J'ai dû partir loin de chez moi et ma femme a dû prendre tout en main pour pouvoir me permettre d'aller plus loin. J'ai commencé une formation à l'ERP Robert Lateulade à Bordeaux pour faire un Bac pro TMI (Technicien en Maintenance Informatique) puis grâce à l'équipe pédagogique et mon travail, j'ai continué sur un titre niveau Bac +2 de TSGERI (Technicien Supérieur Gestionnaire Exploitant de Ressources Informatiques) au CRP de 2isa à Millau dans l'Aveyron (Centre de Reclassement Professionnel). Pendant cette période Aveyronnaise, j'ai participé aux Abilympics Midi Pyrénées en 2014 puis je suis devenu champion de France Abilympics à Strasbourg en 2015 dans la catégorie administration et gestion des systèmes et réseaux informatiques.

Ensuite jai réalisé un contrat de professionnalisation CAI au GIE AGORA à Montauban dans le Tarn et Garonne. (Concepteur en Architecture Informatique) et après avoir passé une soutenance dadmission à l'EICnam de Toulouse (Ecole d'Ingénieur du conservatoire national des arts et métiers) jai intégré en septembre 2017 la formation d'IRSM pour une durée d'un an (Ingénieur Réseau Système Multimédia) en alternance toujours au GIE AGORA qui sest terminée en juillet 2018.

Depuis le 10 septembre 2018, je suis consultant Ingénieur réseau chez Tech Valley (Toulouse) pour travailler pour SOPRA STERIA I2S pour le compte de la DGAC (Direction Générale de lAviation Civile).