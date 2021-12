Jean-Marc LE GOFF

Après plusieurs années en tant que formateur et chargé de projet pour des éditeurs de logiciel, j'ai fondé Aunéor Conseil - spécialsé ERP Odoo et Business Inteligence (http://www.auneor-conseil.fr ).



Aujourd'hui, nos 5 collaborateurs peuvent répondre à toutes vos demandes ( audit / support / formation / développements spécifiques /hébergement /intégration)



Sur viadeo j'ai fondé le hub 'Passerelles et Compétences'.

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=0022f4fygvzrcjrp

L'association du même nom, met en relation des associations recherchant des compétences ponctuelles (RH, recrutement, informatique, marketing, droit) et des professionnels désirant faire partager leur savoir-faire au profit des autres.



Mes compétences :

Conseil

BO

Collectivité territoriale

OpenERP / Odoo

Comptabilité

Formation

Business Objects

GPEC

Gestion des compétences