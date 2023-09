Jean-Marc LEGENDRE

Électromécanicien de formation, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que monteur câbleur dans une PME.

5 ans plus tard, je me suis orienté vers la maintenance "Multi-techniques" des immeubles tertiaires du quartier de la Défense.

Ensuite, j'ai continué á èvoluer sur le centre informatique national du Crédit Lyonnais.

J'ai progressé en tant que responsable technique et sécurité du centre informatique Européen d'une compagnie américaine d'assurance " Gros Risques " ( Compagnie UNAT).

Après toutes ces années, mon chemin s'est orienté vers le réseau de chauffage urbain de Levallois "Front de Seine" où j'ai acquis le poste d'Ingénieur Commercial.

Dernièrement, j'ai occupé le poste d'inspecteur technique chez NAMIXIS.



Mes compétences :

Bon relationnel client

Bonnes connaissances Multi-Techniques

Sens de l'analyse/de la synthèse

Aime le travail en équipe

Maîtrise du Pack office

Bonne maîtrise des réseaux de chauffage

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel