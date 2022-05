Jean-Marc MARCON

Consultant technique indépendant en automatisme, contrôle-commande et informatique industrielle, je vous propose de collaborer à la gestion de votre projet, de la phase étude (Analyse fonctionnelle, liste E/S, Analyse organique, création de vue de supervision, typique de programmation..), en passant par des recettes plateformes, de la mise en service, des essais

Fort d'une grande expérience dans les procédés industriels ou nucléaires, j'ai acquis une grande autonomie dans mon travail avec toujours beaucoup de rigueur et un bon relationnel dans mes équipes ainsi qu'avec mes clients. J'ai créé ma société J2M AUTOMATION en tant que consultant technique pour faire profiter de mon savoir à des clients qui continuent à me faire confiance.

Je pense avoir le profil et l'expérience nécessaire pour apporter un plus au sein de vos collaborateurs. Vous pourrez prendre connaissance de mes différentes missions dans mon CV.



Cordialement,



MARCON Jean-Marc



EURL J2M Automation

537 564 338 R.C.S ROMANS

8 Rue du commandant Morvan 26200 MONTELIMAR

Tel: 06 01 75 42 61

Mail: jeanmarcmarcon@gmail.com

Site: http://www.wix.com/jeanmarcmarcon/j2m



Mes compétences :

Logiciel VIJEO DESIGNER

Automate programmable Schneider

Logiciel de programmation Schneider

Automate programmable Rockwell/Allen Bradley

Microsoft office

Panel View MAGELIS

Mise en service four et bruleur

Connaissance du milieu nucléaire, Habilitation PR1CC

Logiciel de supervision PC VUE

Essais et mise en service sur chantier

Logiciel de prog et supervision Rockwell

Mise en service traitement de fumée

Etude de projet en automatisme

Mise en service Groupe Turbo Alternateur

Logiciel de supervision CITECT

Conseil

Contrôle-commande