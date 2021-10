Jean Marc MONCORGER

Issu d'un milieu familial multiculturel, double nationalité française et italienne, je travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine de la santé ( médial et esthétique).

Ces dix dernières années, j'ai créé de nombreux produits qui ont été mis sur le marché dont plus de 350 dispositifs médicaux en France et en Europe. Plusieurs sont de beaux succès commerciaux.

Ma dernière création est focalisée sur l'utilisation de l'énergie apportée par la lumière dans la santé et plus particulièrement la santé au travail et le bien-être, la beauté et l'esthétique. Cette nouvelle technologie de traitement par la lumière est très prometteuse puisqu'elle permet un effet anti-stress avec une amélioration de la performance individuelle et collective, ainsi qu'une réparation des tissus vieillissants ou endommagés, sans effet secondaire.



Mes compétences :

Export

Manager

Pharmacie