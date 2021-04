Jean-Marc OTTON-FOUCHARD

H-LOG, invente, développe et conçoit toute une gamme de progiciels et solutions informatiques pour la TRACABILITE & activité LOGISTIQUE





- Traçabilité de tous types de produits, matériels, pièces, ou matières...

- Gestion de vos stocks et entrepôts (WMS)

- Solution pour l'optimisation des emplacements

- Suivi des Circuits retours - Réparations - SAV - Cycles de vie des produits (Inventory Management)

- Optimisation de vos transports (TMS) multimodaux

- Externalisation des cellules de pilotage des transports

- Distribution de tous matériels de lecture code à barre, RFID.....

- Analyses et conseils



N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations au 06 51 35 24 60 ou sur www.h-Log.fr



Mes compétences :

Commercial

Performance Globale

Vente

Négociation

Analyser écouter réfléchir agir