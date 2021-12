Bonjour,

Je suis dessinateur DAO ( Autocad, Hypermill, Rhinocéros ) et aussi mécanicien monteur.

Je suis polyvalent , j'ai une expérience réussi en tant que monteur de machines spéciales et de dessinateur.

J'ai aussi été câbleur d'armoire et de machines.

Je cherche un emploi sur Villefranche sur Saone.

J'étudie toutes propositions.

Merci

A bientôt



Mes compétences :

Informatique