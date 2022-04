Francis JOUVE

Entré dans l'entreprise de Deville-Rectification en production (1995), pour mes capacités de polyvalence et d'adaptation.

En ateliers :

- De préparation des commandes.

- De production: Débit, Fraisage, Rectification.

- Gestion de magasin, regroupement, suivi des pièces et des commandes.

- Responsable de groupe et chef d'équipe.

- Cariste.

Puis au bureau:

En 2000, intégration du services commercial. Responsable du suivie et du développement de plusieurs départements.



Mes compétences :

Industrie

Vente

Développement commercial

Métallurgie

Négociation

Management

Marketing