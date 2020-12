Jean-Marc SARRAZIN

J'ai débuté ma carrière dans le monde industriel, pour avoir la maîtrise des process et de ingénierie. Sensible aux réalités de terrain, jai démontré mes talents de manager, dans des contextes sociaux parfois difficiles. Fédérateur et organisateur, j'ai évolué par responsabilités croissantes, notamment en développant ma capacité à gérer des projets. J'ai démontré ma capacité à gérer aussi bien des crises (techniques, humaines) qu'à structurer des systèmes internes.

En m'appuyant sur ma sensibilité aux outils technologiques, j'ai étoffé mon parcours par deux dimensions complémentaires : en tant que directeur des systèmes d information, je suis reconnu pour ma capacité à proposer des orientations stratégiques et informatiques pertinentes et à sélectionner les solutions adéquates, en manageant des équipes d'experts et de prestataires. Également directeur de la Supply Chain, et notamment dans un contexte européen et international, je sais créer des interfaces entre le commerce et l'industrie, avec une forte orientation clients. Mes équipes me reconnaissent pour mon sens aigu de la délégation, ma vigilance sur les aspects organisationnels, et le pilotage actif du changement. J'apprécie accompagner les équipes à relever des challenges ambitieux, en accueillant favorablement les nouveautés.