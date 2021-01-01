Jean Marie ANJOLRAS

AGE DE 57 ANS,MARIE,3 ENFANTS,JE SUIS TITULAIRE D'UNE MAITRISE AES ET J'AI ACQUIS MON EXPERIENCE EN OCCUPANT DIFFERENTS POSTES COMPLEMENTAIRES TELS QUE:
CHEF DE RAYON EN GRANDE DISTRIBUTION
COMMERCIAL REGIONAL
COMMERCIAL GRANDS COMPTES
RESPONSABLE DE MARCHES DISTRIBUTION
RESPONSABLE MERCHANDISING
RESPONSABLE APPROVISIONNEMENT
ACHETEUR
ACHETEUR NEGOCIATEUR
DIRECTEUR ACHATS
DIRECTEUR COMMERCIAL
PSD SAS JMA SERVICES'ALP
PASSIONNE DE BRICOLAGE ET PORTE PAR LES CHALLENGES.
Mes compétences :
Achats/Ventes/Négociation/Gestion centre de profits
Homme toutes mains: Bricolage, Jardinage & Service à la personne