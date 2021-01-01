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Jean Marie ANJOLRAS

  • AGREE SOS BRICOLAGE
  • JMA SERVICES'ALP
  • AGREE SOS BRICOLAGE

Saint-Blaise-du-Buis

En résumé

AGE DE 57 ANS,MARIE,3 ENFANTS,JE SUIS TITULAIRE D'UNE MAITRISE AES ET J'AI ACQUIS MON EXPERIENCE EN OCCUPANT DIFFERENTS POSTES COMPLEMENTAIRES TELS QUE:
CHEF DE RAYON EN GRANDE DISTRIBUTION
COMMERCIAL REGIONAL
COMMERCIAL GRANDS COMPTES
RESPONSABLE DE MARCHES DISTRIBUTION
RESPONSABLE MERCHANDISING
RESPONSABLE APPROVISIONNEMENT
ACHETEUR
ACHETEUR NEGOCIATEUR
DIRECTEUR ACHATS
DIRECTEUR COMMERCIAL
PSD SAS JMA SERVICES'ALP

PASSIONNE DE BRICOLAGE ET PORTE PAR LES CHALLENGES.

Mes compétences :

Achats/Ventes/Négociation/Gestion centre de profits
Homme toutes mains: Bricolage, Jardinage & Service à la personne

Entreprises

  • JMA SERVICES'ALP - AGREE SOS BRICOLAGE

    Direction générale | Saint-Blaise-du-Buis (38140) 2021 - maintenant Intervenant agréé SOS Bricolage sur le secteur Grenoblois et disponible pour tous "petits travaux" de bricolage, jardinage et services. Eligible Service à la Personne, JMA SERVICES’ALP offre ses services aux Professionnels, Indépendant et Particuliers.

  • TOPZOO SARL - Directeur Commercial Grands Comptes

    2015 - maintenant STRATEGIE RECONQUETE NOUVEAUX RESEAUX & CLIENTS
    ACHATS & MEP NOUVELLE MARQUE EN GMS
    NVX CHALLENGES D'EQUIPE
    B TO B & EDI ALLOTIS

  • BSM Le Jeu de Référence - Directeur Commercial & Marketing

    2014 - 2014 Prise en charge de la gamme Musique,Loisirs créatifs & scientifiques avec determination des nouveautés 2015.
    Prospection de nouveaux clients (hors portefeuille clients 2014).

  • GUEYDON JOUETS SAS - Directeur des Achats grossiste Gueydon Jouets SAS

    2012 - 2014 * Recherche produits Europe et Asie et en charge d'un bureau à Hong Kong.
    * Négociation, contractualisation et référencement produits des Marques internationales. ;
    * Elaboration du catalogue général et suivi de l'approvisionnement. ;

  • Groupe Distritoys - Acheteur Négociateur

    2008 - 2012 * Mise en place des Contrats Cadres & en charge des Négociations
    * Suivi et référencement des grandes Multinationales du Jouet. ;

  • Groupe Distritoys - Responsable Approvisionnement

    2004 - 2007 * Mise en place de l'outil de commandes centralisées ;
    * Mise en place en magasins des plans merchandising. ;

  • GUEYDON SAS - Responsable Commercial et Grands Comptes

    1995 - 2003 * Responsable Grands Comptes Distribution et Spécialistes non alimentaires ;
    * Suivi des Grands Magasins Parisiens et des 5 antennes Commerciales France. ;
    * Encadrement de 12 commerciaux et 2 assistantes ;

  • GROUPE DISTRITOYS - ACHETEUR NEGOCIATEUR

    1995 - 2012 .MISE EN PLACE D'UN POSTE MERCHANDISING GROUPE:RATIONALISATION DES UNIVERS DE JEUX DANS L'ENSEMBLE DES MAGASINS DU GROUPE.

    .MISE EN PLACE D'UN APPROVISIONNEMENT CENTRALISE SUR LES PLUS GROS FOURNISSEURS:CET OUTIL EST AUJOURD'HUI ETENDU A L'ENSEMBLE DES FOURNISSEURS.

    .MISE EN PLACE D'UN POLE SPECIALISE POUR LA NEGOCIATION:GESTION A DATE DE PRES DE 150 FOURNISSEURS.NIVEAU DE CONDITIONS AMELIORES DE PLUS DE 1%.

  • Auchan - Chef de Rayons Bazar

    Villeneuve-d'Ascq 1989 - 1995 * Encadrement d'une équipe saisonnière de 68 personnes ;
    Chef de file Jouets

Formations

Réseau