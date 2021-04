Jean Marie CAREMOLI

Ingénieur Génie Mécanique INSA , puis DEA et Thèse Docteur Ingénieur (*) CEMEF Mines ParisTech .

De la fonction de responsable BE , gérant SARL , puis d'Ingénieur d'Affaires dans lÉnergie (Fission, Fusion) , de Directeur d'Agence AT ( Nucléaire), Responsable de Business Unit ( Nucléaire), Directeur Régional (toute industrie confondue), de Directeur de Pôle au Responsable Commercial.

Énergie ,Fiabilité , SDF, Petro chimie , Sidérurgie , Aéronautique , Installation Générale, Conception Mécanique et Machines Spéciales , gestion d'équipes , connaissances approfondies en Tôlerie & Chaudronnerie.



Mission GE Abylsen Manufacturing Engineer (Creo , Autocad)

Mission Portalp Abylsen Ingénieur Concetion Mécanique ( SolidWorks)

Mission PrimeEngineering Graphitech Nuclear Ingénieur Conception Mécanique (SolidWorks)

Mission Prime Engineering BE Prototypage , R&D , Pré Industrialisation chez Sylfen.( SolidWorks)

Mission SEI BE à l'ILL Grenoble. ( SolidWorks)



Mission Albysen chez GrosFillex : Support Indus et BE ( SolidWorks)

Mission ALLTEQ chez ATR Ingénierie en conception Machines Spéciales Nucléaires ( Inventor)

Mission AMEG de Chef de Projets Travaux Neufs chez AUBERT & DUVAL



Chef de projets AMOA AMANORA Technologies ces 2 dernières années jusqu'à fin 2018 , Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA) en services Production, Maintenance , Contrôle Qualité et mise en conformité dans le domaine de la SIDERURGIE (APERAM IMPHY).



Avant cela chez AMANORA Technologies

- Mission dans le domaine de la sous traitance aéronautique pour Entuziasmo ( Espagne ).

Compétences Tôlerie Chaudronnerie Mécanique.

- Mission Sûreté Nucléaire AREVA.



Mes compétences :

Management

Développement commercial

Direction Agence

Direction de projet

Pilote projets Travaux neufs

Conformité

Conception mécanique

Chef de Projets AMOA Siderurgie