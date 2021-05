Jerome JEROME JULIEN (JULIEN)

'ai travaillé dans des sociétés françaises, hollandaise, canadienne et allemande, avec les particularités inhérentes en termes de relations, de culture, de reporting...

Avec des responsabilités successives de services maintenance, travaux neufs, qualité, production, et de direction de sites industriels, j'apporte une expertise complète sur le fonctionnement et l'organisation d'une PME indépendante ou filiale d'un groupe.

Je suis un manager de terrain et de réalisations, exercé aux relations sociales, à la maîtrise des coûts, et imprégné par une solide pratique de l'amélioration continue, de l'adaptation, et de la conduite du changement.



Aisance relationnelle et sociale, leadership, qualité des pratiques managériales, capacité à tenir le terrain ainsi qu’à prendre la hauteur nécessaire, sens de l’anticipation, rigueur, exigence, recherche d’amélioration permanente, orientation résultats /coûts, et solidité m’ont permis de :

-Diriger

-Redresser

-Développer

-Rendre plus efficients les sites placés sous ma responsabilité



Mes compétences :

Force de proposition

Leadership

Adaptabilité

Lean management

Restructuration

Esprit d'équipe

Travail en équipe

Budgétisation

Management

Gestion des conflits

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Animation d'équipe

Management opérationnel

Reporting

Réduction des coûts

RH

Comité d'entreprise

Conduite du changement

Amélioration continue

exemplarité

Gestion budgétaire

Aisance relationelle

QHSE

Organisation industrielle

Gestion des ressources humaines

Direction de centre de profits

Relations sociales

Mobilité

Coaching

Amélioration de la productivité

Certification ISO 14001

Sécurité au travail

Rigueur

Certification ISO 9001