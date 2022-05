Jean-Marie DURAFFOURG

Agences de communication, PME, PMI, ,Startup, Professions libérales, Collectivités locales… mettez à profit mon sens de l'écoute, ma réactivité et mon savoir-faire pour concevoir, créer ou relooker tous vos éléments de communication visuelle : logos, plaquettes, sites web, flyers, catalogues, annonces presse…

Optez pour une communication résolument "Bien vue ! " Pour en (sa)voir plus :Array

A bientôt !





Mes compétences :

Design / ergonomie sites web et e-commerce

Mise en page Presse / Edition

Identités visuelles

Conception graphique et réalisation Print / Web

Retouche d'image / Détourage