Jean-Michel DURAFFOURG

Responsable de projets informatiques depuis plus de 15 ans dans le domaine des télécommunications, je suis toujours prêt à m’engager dans de nouveaux challenges, de les partager et leur donner un sens au sein des équipes projets. Je suis animé par la volonté de mener à bien les missions qui me sont confiées en me concentrant avec rigueur sur la définition du besoin, l’organisation du projet pour y répondre efficacement, le pilotage et la communication dans un esprit d’équipe ou chacun connait son rôle, se sent motivé et impliqué.



Compétences

Encadrer des équipes de développement software dans un environnement international (jusqu’à 4 sites et

25 personnes) : Fixation et suivi des objectifs, organisation et animation des réunions projets.

Définir le contenu et le délai de livraison des versions du produit en collaboration avec le marketing et/ou client.

Planifier, organiser et synchroniser le développement du produit de sa phase de conception à la validation dans un environnement qualité ISO9000 / TL9000 - Planification, organisation, spécification, architecture, développement et validation.

Gérer les projets en méthode « Waterfall » ou Agile (Scrum / Kanban)

Gérer les risques.

Outils : Jira, Confluence, Webex, GitLab, Subversion, Microsoft Project, Microsoft Office.

Environnement technologique : Télécommunications (3G/4G), systèmes embarqués, base de données, BigData, application web, architecture micro service, Cloud, Linux/Windows, virtualisation.

Anglais courant, pratique journalière.



Mes compétences :

Méthode agile

Jira

Confluence

Microsoft Project

Télécommunications

Microsoft Office

Informatique embarquée

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Kanban

Cycle en V

Agile Scrum