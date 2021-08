Jean-Marie EPAILLARD

10 allée du Pré Lambesc +33(0) 6 72 36 43 66

91190 Gif-sur-Yvette @ : jean-marie.epaillard@wanadoo.fr



Commercial

Gout du contact et de la vente, Rigueur, esprit déquipe.

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

11/2020-30/09/2021 Conseiller Gestion Particuliers ( CDD Pro BTP )

Informer et conseiller les clients sur la gestion de leur dossier de mutuelle santé par téléphone et mails, enregistrement des adhésions, rebonds commerciaux et transfert au service commercial.



02/2020-06/2020 Conseiller clientèle en ligne ( CDD Société Générale)



Vente à distance de 4 produits par jour livrets dépargnes, cartes bancaires ou montée en gamme et Traitement de 60 appels entrants par jour pour effectuer les opérations bancaires et demandes dinformations , réclamations des clients.



10/2019-01/2020 Conseiller clientèle Back et Middle office service habitat (intérim BforBank)

Accueillir et Conseiller les clients et prospects dans le domaine du crédit immobilier



01/2019-08/2019 Conseiller agence Mutuelle (CDD harmonie Mutuelle)



Vente de 3 de contrats santé et 1 prévoyance par jour.



2013-2018 Conseiller clientèle crédit à la consommation-crédit immobilier.(intérim à la Banque postale financement, au Crédit Agricole Consumer Finance, au Crédit Logement)



Réalisation de 10 à 15 rdv par jour pour les monteurs en appel sortant puis montage de 4 à 5 dossiers validés par jour de crédit à la consommation, renouvelable et rachat de crédit pour la banque Postale Financement.



2010-2013 Conseiller clientèle Banque en ligne (CDD : AXA Banque, Crédit mutuel, Crédit du Nord.)



Vente à distance de 4 à 5 produits par jour livrets dépargnes, cartes bancaires ou montée en gamme, crédits à la consommation. 4 à 5 rendez-vous en agence dans la semaine et simulation pour du prêt immobilier, assurance vie au crédit mutuel et du Nord.

Traitement de 60 appels entrants par jour pour effectuer les opérations bancaires et demandes dinformations , réclamations des clients.



2008-2010 Conseiller clientèle immobilier (CDI Demeure Immobilier)

Vente honoraires de 15 000 euros et réalisation de 5 mandats par mois. 2006 2008 Conseiller clientèle Marketing opérationnel Banque (stage + CDD Société Générale)

Mise en place dun jeu de rôle en équipe permettant aux commerciaux de développer leurs ventes et visite deux à trois fois par mois décole dingénieur et de commerce pour fidéliser et trouver de nouveaux clients et Mise à jour dune centaine de dossiers et étude de marché.

Réalisation de plaquettes de présentation du produit épargne-retraite épicéa et de laffichage du livret A kids.

2005-2006 Conseiller clientèle Assurance (Stage AG2R-LA MONDIALE)



Vente en appel sortant de 10 contrats obsèques par mois 2 heures par jour durant 3 mois et conseil sur les assurances IARD (incendie, accident et risques divers) , mutuelles santé, de produits dassurance aux personnes en agence et prise de 2 à 3 rdv par semaine pour les 2 ou 3 conseillers en agence sur les produits dassurance-vie et prévoyance 2 heures par jour pendant 3 mois .



FORMATIONS

2006 MASTER 1 Ecole en Négociation Commerciale, Négosup, Paris17.

2004 Licence dHistoire, Université Paris 1 Sorbonne