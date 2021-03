J'ai eu travaillé pour AAA de 2005 à 2018 au sein d'un service méthodes d'assemblage aéronautique en prestation in et ex-situ.

Depuis 2011 au Québec pour AAA Canada dans le cadre du développement du Learjet85.

J'ai occupé un poste de leader pendant le développement à Montréal et une fonction de coach et formateur SAP lors de l'implémentation de nouveaux standards au Mexique.

J'ai récemment accéder à la fonction de chargé de projet pour participer in-situ à la planification de la production pour le développement d'un nouvel helicoptere.



J'attends grâce à ce réseau capitaliser des contacts utiles et nécessaires pour progresser, et faire progresser, mes résultats professionnels, ma culture, ma mailing list ?...



Cordialement,



Jean-Marie.



Trabajo para la empresa AAA desde marzo de 2005 en un servicio de métodos de ensamblaje para producir aviones en la entrega y el servicio ex-situ.

Desde 2011 en Quebec, para AAA Canadá en el desarrollo de Learjet85.

Serví como líder para el desarrollo de Montreal y con la función entrenador en el seguido de la implementación de SAP en la planta mexicana del cliente.

Hace poco el acceso a la función de gestor de proyectos para participar en la planificación de la producción in-situ para el desarrollo de un nuevo helicóptero.



Miro a través de la red de capitalizar los contactos útiles y necesarias para el progreso y avance mis resultados profesionales, mi cultura, mi lista de correo? ...



Saludos,



Jean-Marie.



To english, click on this link :

http://www.linkedin.com/pub/jean-marie-garese/7b/352/88a



Mes compétences :

Innovation

Aéronautique

Recherche opérationnelle

Plan d'expérience

Planification de projet

SAP R/3

Catia v6