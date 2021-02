Jean-Marie JOURAND

Plus de 15 ans de parcours professionnel dans les métiers de la communication stratégique et opérationnelle; expert de la communication publique, expériences acquises dans l'enseignement supérieur et la recherche et le conseil aux entreprises.

Forte sensibilité au discours de marque, culture du résultat, maîtrise les enjeux des organisations complexes et politiques.

C'est avec quête de la réussite, engagement et professionnalisme que j'accompagne les équipes au quotidien.

Auparavant, un parcours académique Sup de Co La Rochelle puis Celsa.

La suite, écrivons-la ensemble :-)