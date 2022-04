Georges LEWI

Les experts travaillent généralement sur les ruptures, un mythologue sur les continuités, les invariants, les représentations humaines qui existent "depuis toujours". Dans la lignée d'un Roland Barthes, avec des travaux approfondis (plateformes de marques, contrat de marque, storytelling) auprès de 300 marques commerciales ou territoriales, j'ai pu construite une méthode efficace pour développer ou rétablir le positionnement des marques (off ou on line) pour lesquelles je travaille.

La recherche entreprise pour publier E-branding m'a fait découvrir les différences entre branding et E-branding et la façon de créer des passerelles entre ces deux univers qui ne font q'un dans l'esprit du consommateur.

Je poursuis par ailleurs, mes conférences et ...l'écriture. Le roman Bovary21 a eu un beau succès.

Fin 2014, j'ai repris les Editions François Bourin pour apporter un peu de marketing au sein de l'édition française souvent encore trop passive.



Mes compétences :

Storytelling

Marketing

Ecriture. 15 ouvrages publiés dont 2 romans.