En tant que chef de projet dans le domaine de conception de l'affranchissement, je suis habitué à

- saisir des chiffres et du texte

- saisir des données et les manipuler (arrangement, calculs, stat, etc)

- Saisir du texte et mettre en forme .

Diplômé ingénieur Télécom, je suis attaché à faire du travail de qualité