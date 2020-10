Ludovic CHAMPION

Analyste fonctionnel - Qualificateur

CERTIFIÉ AGILE SCRUM



Avec plus de 10 années d’expérience

-- Groupe Isilog 1 an, Sodifrance 7 mois, Groupe Sii 6 ans et Atos Origin Int. 2ans ½



Compétences fonctionnelles :

- it : Asset-Service Management (processus ITIL v2, patrimoine et actif, cycle des achats et stocks, répartition budgétaire)

- RH : gestion de temps (activité et présence) et planification, contrôle d’accès

- Services d’informations personnalisées des voyageurs (fonctionnel SNCF)

- Grande distribution

- Protection sociale



Analyse et Conception :

- Analyse de besoins client en itération et exigences métiers, sous HP Quality Center : module Requirements

- Définition de spécifications fonctionnelles détaillées

- Modélisation Merise, UML 2.0, UML 2.0 en Architecture SOA, sous Softeam Modelio Modeler et Sybase Power AMC

- Maquettage produit, sous Axure Rp Pro ou MS PowerPoint

- Animation de comités d’arbitrage fonctionnel

- Paramétrage applicatif

- Diagnostic de remontées clientes

- Suivi d’anomalies, sous Mantis BT, Atlassian Jira, IBM Rational Clearquest et HP Quality Center : module Defects



Qualification :

- Définition de stratégie de test de l’itération

- Elaboration de scénarii et plans de tests fonctionnels, et d’intégration Client, et de non régression

- Validation de couverture fonctionnelle

- Mise en place de campagnes de tests itératives, sous HP Quality Center : modules Requirements, Test plan

- Installation de plateforme de tests et préparation de jeux de données

- Tests de montée en charge, sous Open STA

- Analyse de résultats, tableaux de mesures et proposition de solutions



Méthodologie et Processus :

- Audit organisationnel du processus de développement produit

- Accompagnement au choix d’outils de gestion des exigences

- Mise en place de méthodologie de modélisation UML 2.0

- Accompagnement au changement



Mes compétences :

Conception fonctionnelle

Agile

UML 2.0

Merise

UML

Scrum