Jean-Marie RÉANT

RESPONSABLE PATRIMOINE

(Responsable technique, Facility, Property, Development manager)



 Gestion technique, financière et juridique en immobilier, Logements (95 sites, 180bât. 38ha de SHON)

 Pilotage et gestion de projets d’aménagement et constructions ; technique, budgétaire, maintenance, chantier (VEFA, VIR, MOP, APD, APS, DICT, DCE, OPR, GPA, GF, GD, …)

 Management, encadrement, animation, organisation d’équipe pluridisciplinaires technique, sécuritaires, administratives.

 Gestion des maintenances des équipements techniques, CVC, ECS, Chaufferie, ascenseur, SSI, Clim, TGBT, TGS …

 Montage des appels d’offres, des contrats de maintenance périodique annuelle, triennale, quinquennale, etc.

 Gestion des litiges juridiques (Commission de conciliation, juge des référés, TI, TGI) en collaboration avec un avocat.

 Audits, préparation et participation aux commissions de sécurité départementales et communales.

 Gestion et veilles des aspects réglementaires ; juridique, sécurité en ERP-IGH, Amiante, code du travail, sanitaire, …

 Facilitateur avec les acteurs institutionnels pour l’élaboration de projets (CCDSA, DREAL, DDT, DDPP, DDCS, ARS,)

 Participation, gestion et contrôles ; CHSCT, DU, ARS, formation incendie, habilitations…



Mes compétences :

Technique

Qualité

Maintenance

Sécurité

Gestion financière

Management

Facility management

Property management

Development management

Droit immobilier

Technique et Parhologie immobiliére