Jean-Marie XAVIER

Français d'origine indienne, typé africain (mais je ne suis ni africain ni maghrébin), de droite, sympathique et agréable avec du caractère et des compétences en management.

Suis également anti-cons et anti-communautariste africain et maghrébin (ne supporte plus leur condescendance et leur imposture).



Master 2 en mécanique complété par plusieurs formation en informatique, dont la dernière est de développeur Python IoT (Internet of Things).

Je possède une expérience globale de 20 ans, tournant autour de la gestion de projets organisationnels et informatiques. Jai travaillé essentiellement pour des PMI de la mécanique.

Mon point fort est de savoir très bien analyser le projet pour apporter la solution la plus adaptée. Pour Coding connexion, spécialisée dans lenseignement numérique, je reprends les informations venant de différentes sources, je les harmonise et les simplifie. Cela a autant servi aux élèves, qui trouvent plus facilement des réponses, quaux collaborateurs, qui harmonisent leurs discours.



Mon parcours riche, fait d'adaptations continues et de recherche permanente de la performance, m'a permis d'évoluer dans différents milieux (atelier, entreprise, bureau d'études) et de côtoyer des managers, dirigeants, commerciaux et employés. Je comprends bien leurs attentes, besoins et contraintes.



Suis également Visionnaire :



Primaire 2016 : Dommage que SARKOZY n'a pas été retenu par son Partie. Je pense que cela aura de graves conséquences sur l'histoire et l'évolution de la France et des différents pays européens.



Au lendemain de l'élection présidentielle 2012, le résultat est assez surprenant, de mon point vue enfin du point vue du recruteur que je fus durant 2 semaines. La voix du peuple ou des peuples a parlé, c'est la démocratie. Je la respecte, espérons que tout ira bien durant les 5 ans à venir.



Le 3 juin, petite photo avec le maire de Bezons devant la mairie pour la convergence 2012 vers Paris à vélo. Est-ce une visite de soutien ou une visite pour l