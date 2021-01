Jean-Maurice PARIZOT

J'ai 62 ans, je suis dynamique et opiniâtre.



Aujourdhui à la retraite.



J'ai travaillé 15 ans dans la restauration et suis depuis 31 et 8 mois ans conducteur / livreur chez Géodis France express, ce qui correspond le mieux à mes attentes.



En 2008 j'ai été sélectionné pour participer au challenge des meilleurs chauffeurs, organisé par la société GEODIS sur toute la France,je me classe dans les dix premiers sur environ 1200.





En parallèle je pratique plusieurs arts martiaux depuis 37 ans , j'enseigne depuis 30 ans le judo 5 dan ,karaté 1 dan ,défense personnelle 3 degrés et tout particulièrement le ju-jitsu 5 dan dans lequel je m'épanouis.



Mes compétences :

Logistique

Judo et ju jitsu

Défense personnelle

Responsable formations judo et ju jitsu Oise

Directeur technique club judo ju-jitsu Venette

Directeur technique du club judo * jitsu Pontois