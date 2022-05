Louis PAGBE

Mon cœur de métier: Transport gistique-Commerce International



En effet de double formation transport logistique et commerce international, mes expériences réussies dans ces secteurs, m'ont permis de développer des compétences sur les fonctions import/export de l'ensemble des activités logistiques au plan technique, opérationnel commercial et financier.

J'ai une bonne connaissance des incoterms, des lettres de crédit et autres formalités internationales et douanières.

Doté d'une excellente capacité d'analyse et d'une proactivité dans la gestion des projets, j'ai toujours mis en œuvre les moyens nécessaires à la satisfaction des clients, dans le souci du respect des procédures administratives avec, comme objectif principal la qualité du service.

Je sais argumenter et convaincre pour conclure les négociations avec des partenaires.

Je parle couramment anglais et ai une bonne connaissance de l'informatique.



De plus, Autonomie,rigueur, organisation, réactivité, aisance relationnelle, sens des responsabilités capacité à collaborer avec des équipes pluridisciplinaires et pluriculturelles, sont des qualités que je mets à profit lors de mes missions et qui, contribuent favorablement à ma réussite.



Je suis disponible pour étudier avec vous d'éventuelles propositions de collaborations en adéquation avec mon objectif professionnel



Bien cordialement // B.regards





Mes compétences :

GESTION DE PROJET

COMMERCE INTERNATIONAL

TRANSPORTS MULTIMODAUX

GESTION DE FLUX LOGISTIQUE

Taxation

SAP

Microsoft Outlook

Lotus Notes/Domino

pack office

AS400

Audit

SAP-AS400