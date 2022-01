Jean-Michel BOSCHER

Je coache des équipes managériales, individuellement ou en groupes, et des sportifs de haut niveau depuis 1997.

Après avoir exercé des fonctions commerciales et managériales en entreprise pendant 15 ans, je me suis consacré à la création et à l’animation de modules de formation novateurs adaptés à ce contexte. Les formations proposées sont en effet le fruit de 25 ans de pratique d’arts orientaux (techniques orientales de santé, pratiques favorisant la conscience du geste, de l’action, du mouvement depuis 1976), de 12 ans d’enseignement de la plongée sous marine (de 1989 à 2004), de l’énergétique traditionnelle sino-tibétaine(depuis 1989), et du Qi Gong (depuis 1996).



Parallèlement à mes activités professionnelles, je suis intervenu en milieu scolaire sur des thèmes tels que la gestion du stress, la prévention de la violence et la résolution des conflits.



Je suis membre enseignant au sein de la Convention des Arts Classiques du Tao, dont le but est de divulguer et banaliser les connaissances humaines taoïstes en occident.(...)



Supervisé par mes deux formateurs d'origine, je continue à me former avec chacun d'eux, ainsi que dans l'échange avec d'autres coachs et des enseignants d'autres disciplines.



Comment fonctionne le partenariat corps-esprit ? Cela m'a toujours intéressé ! J'ai toujours voulu comprendre les interactions entre les deux. J'avais aussi la sensation qu'en découvrant ça, j'allais trouver des moyens d'avoir du pouvoir sur ma vie dans tous les sens du terme. Je pensais qu'on peut créer ce qu'on veut vivre et donc être ultra performant dans des domaines choisis. L'étude des sciences humaines orientales m'a rapidement attiré. Tout est lié à du concret. Tout ce qui n'a pas d'application réelle n'offre pas d'intérêt. Le moindre effort doit être payant. J'aime ce côté simple et efficace, tangible."



..."Mon expérience de l'entreprise (200 PME par an visitées pendant 15 ans) avec des actions d'accompagnement personnalisé, de formation et de conseil dans divers domaines (tels que le financement, le commercial, l'informatique, la gestion de l'humain) m'a conforté dans cette approche grâce aux résultats obtenus." ..."L'entreprise, pour exister et se développer, a besoin d'outils simples, concrets et concis. Sa première matière première et sa plus grande richesse, c'est l'humain. Permettre à l'humain d'utiliser son potentiel au maximum, c'est donner de la puissance et de l'efficacité à l'entreprise qui l'emploie".



..."Ma plus grande satisfaction est de voir mes clients satisfaits d'eux-mêmes et heureux."



..."mes interventions sont centrées sur l'être sans jugement sur le "faire", et j'accompagne mon client en toute confidentialité dans le respect de ses croyances et de ses valeurs."



