Jean-Michel BRUNEAU

Après une quinzaine d'année dans la R&D industrielle pour les hautes technologies (en collaboration avec le CEA), je dirige actuellement une société dont l'objet est de proposer aux entreprises un service personnalisé et spécialisé autour du dispositif Crédit Impôt Recherche (CIR).



Je dispose également d'une spécialisation en fiscalité de la recherche (montage d'un pôle Crédit Impôt Recherche pour un grand cabinet fiscal) et suis aujourd'hui associé avec des consultants (niveau Doctorat plus expérience industrielle) de divers horizons technologiques (optique, biologie, électronique, biochimie,...) pour proposer la rédaction de dossiers CIR pertinents.



Aider les entreprises à financer leurs innovations est notre quotidien. Le Crédit impôt Recherche est un formidable outil, accessible même aux plus petites d'entre elles. Dans ce sens, nous tenons à ce que les tarifs de nos prestations restent parmi les plus intéressants du marché avec une qualité de services et une sécurisation optimale du dispositif.



N'hésitez pas à nous contacter, un consultant répondra à vos questions relatives à l'éligibilité de vos projets innovants, et à toutes autres questions d'ordre fiscal ou technique: 04.76.64.29.69



