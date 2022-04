Jean-Michel BRYL

Issue d'un bassin industriel à l'empreinte forte , j'ai suivi une formation en mécanique/productique , mon parcours professionnel s'est finalement tourné dans le domaine des équipementiers automobiles et ferroviaires,ou j'ai pu évoluer au sein des directions "méthodes industrielles" et ainsi appréhender des contraintes industrielles évolutives...

J'ai ensuite décidé d'avoir une expérience à l'étranger ( royaume-uni) afin d'acquérir un niveau d'anglais professionnel et d'ouvrir ma personnalité sur le monde...

De retour en France , sur cette double compétence ( automotive/english) j'ai ainsi pu évoluer au sein de renault trucks ou j'ai pu m'aguerrir à la gestion de projet en étant le pilote et référent auprès des hautes instances "electrical/electronics" sur des projets de réduction de coût des gammes existantes de véhicules.

Le renouveau des gammes étant de concert , je suis devenu consultant ou j'ai pu œuvré au sein de ces projets multi-métiers pour reporter et coordonner les activités "electrical".

Passé par la suite sur la partie "motorisation" j'ai pu acquérir des compétences en construction /suivi de budget et développer un regard plus globalisé sur les activités d'engineering.

En 2009 j'ai eu l'opportunité avec Ortec de concourir au développement de formations OPX2 pour EDF et EDF Energy pour les EPR au Royaume-Uni.

Souhaitant de nouveaux challenges je me suis essayé à la tuyauterie industrielle mais suis finalement retourné vers le consulting ou depuis 2011 j'ai pu enchaîner des expériences enrichissantes , telles que définition du système de la qualité en vue de la certification ISO, mission d'accompagnement "aux méthodes de gestion de projet" au Maroc , intervention de mise en place planning et reporting dans le domaine gazier et de la tuyauterie , réponse à appel d'offres, planification dans le nucléaire, maitrise des coûts&délais dans le domaine industriel.



Mes compétences :

Qualité

Formateur

Planification

Industrialisation Méthode

Consultant

Cost control

Chef de projets

SAP