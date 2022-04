Jean-Michel CAMPANELLA

Intéressé par tout ce qui touche au monde du travail, ses nouveaux défis, changements, innovations, je travaille depuis 2009 dans le domaine du travail ou de l'insertion socioprofessionnelle. J'ai pu construire mes expériences dans différents secteurs, principalement le montage de formations qualifiantes, l'analyse des besoins en formation, le coaching, le recrutement, l'analyse de postes de travail, l'handicap dans le monde du travail, l'évaluation des compétences...

Je me définis comme éclectique, analytique, développeur de projets, à l'écoute, collaboratif, j'apprécie le travail en réseau et la construction de partenariats équilibrés. Je suis intéressé par les expériences internationales et interrégionales, l'échange de savoirs et d'expériences.



Mes compétences :

Diversité / RSE

Coaching professionnel

Handicap/diversité

Responsable de projet

Aide au recrutement

Recrutement

Formation

Coaching

Ressources humaines