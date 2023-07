Joanna SAUSEZ

Je suis une personne foncièrement stable, persévérante, capable d'une ténacité remarquable pour atteindre mes objectifs. Tous les emplois nécessitant le sens de la planification, de l'organisation, d'administration et le souci du détail bien fait, me concernent car je suis douée pour cela.



Sur le plan professionnel, mon atout le plus fort est mon côté imprévisible et de boute-en-train qui me donne une personnalité pleine de vie. Je suis une personne énergique, entrepreneuse, créative et critique. La routine ce n'est pas fait pour moi. Ce qui me motive avant tout, c'est de multiplier la variété de mes expériences.





Mes compétences :

Gestion de projets

Coaching professionnel

Prospection commerciale

Recrutement

Négociation

Gestion du stress