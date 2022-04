Jean-Michel CANHA

Manager de proximité, Quadrilingue, homme de terrain, plus de 15 ans d’expérience et une double approche marketing et commerciale ainsi qu’une vision à 360° du métier : élaboration et déploiement de stratégie, recherche de performance commerciale, animation de réseaux de distributions, gestion et optimisation des stocks, lancement de nouveaux produits, conception du marketing mix ◦ Disponible et dynamique, doté d’un excellent relationnel, je souhaite exploiter mes compétences, ma vision stratégique et mes capacités de négociation pour prendre la responsabilité des activités commerciales et marketing d’une structure industrielle tournée vers l’international.



Mes compétences :

Management commercial

Management d'équipe

Marketing opérationnel