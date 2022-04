Manager commercial avec une riche expérience dans la conduite, le développement de chiffres d’affaires et de la profitabilité dans les produits industriels: engins de BTP, agrofournitures/machines agricoles et engins de manutention.

Au plaisir d'échanger,

Jean Michel Carrée

07 82 77 50 44



Savoir-faire:

- Le développement commercial en B2B.

- La gestion et l'animation d’un réseau de distribution (de 10 à 250 concessionnaires), de centrales d'achats.

- Le développement de partenariats Grands Comptes (prospection, fidélisation).

- La responsabilité d’équipes pluridisciplinaires de 4 à 50 personnes (Ventes, Après ventes,

Marketing, Logistique).

- La pratique d'un marketing stratégique et surtout un marketing opérationnel terrain.

- Un anglais courant



Mes compétences :

Commercial

Développement commercial

Directeur commercial

Grands comptes

Machinisme agricole

Mécanique

Responsable grands comptes

Vente

Export

Machines agricoles

Marketing

Management

Gestion de projet

Communication

Direction commerciale

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

EDI