Jean-Michel CHATEAU

Polyvalence en Finance opérationnelle et gestion administrative et RH, dans un double contexte :



- International, principalement en Europe orientale.

- Dans des activités industrielles et de services, avec une typologie d'actionnaire différente (actionnariat familial, fonds de pension, LBO), dans des petites et grosses structures.



mes principales compétences :

- Contrôle Financier: P&L : augmentation des revenus et réduction des coûts ; forte orientation "Cash" : amélioration du BFR ; gestion et sécurisation du bilan et patrimoine de l'entreprise.

- Gestion RH (recrutement, GPEC, relations IRP, stragétie RH)

- Support à la Stratégie et accompagnement du changement

- Négociation (Contrats achats, relations avec DP/CE/CHSCT et syndicats)

- Management ( Équipes multiculturelles, Gestion de Projet )

- Gestion de projets informatiques (ERP)



