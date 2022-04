Jean-Michel CHAUVEL

Contrôleur de gestion dans l'âme j'ai une attirance particulière pour Excel et SAP. "Grâce" à la crise de 2009 j'ai dû changer de travail, aujourd'hui je fais plus de comptabilité et moins de contrôle de gestion, cependant j'ai réussit à concilier mes atouts acquis dans ma précédente fonction avec celle que j'occupe actuellement.

Dernièrement je me suis spécialisé dans la rédaction des modes opératoires (certains appellent cela procédures ce qui est une erreur), ainsi aujourd'hui la plupart des opérations de clôtures des différents postes du service sont documentées et détaillées accessibles à tous sur un disque commun au service.

Enfin issu d'une culture automobile ou j'ai été certifié "green belt" (6 sigma ....)je suis en constante recherche de pistes d'amélioration continue. Mon dernière action a été de semi automatiser les justifications des comptes mensuels, en ce moment je travail sur l'automatisation du suivi des comptes de bilan et de résultat.



Mes compétences :

Contrôleur de gestion

Inventaires

Modes opératoires

Prix

Prix de revient

SAP