Patrice CHAUVEL

En recherche d'un poste de Responsable ADP et Paie, tout type de contrat à temps plein CDD/CDI/INTERIM/MANAGEMENT de TRANSITION uniquement en IDF.

Consultant Paie chez PLASTIC OMNIUM de 10/2018 à 08/2019.

COnsultant Paie chez CROMOLOGY en Juillet 2018

Manager de transition Paie chez Groupe CREO (Martinique) jusqu'au 30/10/2017

Responsable SIRH chez UNIFAF de janvier à avril 2017.

Responsable ADP & PAIE chez MAKE UP FOR EVER de janvier 2015 à avril 2016, 400 salariés.

Novembre 2013 à décembre 2014, accompagnement familial Alzheimer.

En mission chez INGENICO comme consultant en Octobre 2013.

En mission comme manager de transition chez GRAHAM PACKAGING EUROPE pour une durée déterminée de décembre 2012 à mai 2013.

De Avril 2011 à octobre 2011 à la MACSF comme chargé de projet SIRH pour un accompagnement de changement de SIRH.

D'octobre 2007 à septembre 2010 chez VENTE-PRIVEE.COM (1300 salariés), responsable de l'administration du personnel et de la paie, mise en place d'un nouveau SIRH et d'un WORKFLOW.

De mars 2003 à janvier 2007, RRH chez VALOR SA (800 consultants) (PORTAGE SALARIAL)

De septembre 2002 à février 2003, adjoint au responsable PAIE chez UNILEVER (1400 cadres), accompagnement d'un changement de SIRH.

De 1999 à 2001, responsable des rémunérations chez SAGE FRANCE (1000 collaborateurs)

De 1997 à 1999, responsable de l'administration du personnel chez SAGE FRANCE.

De 1989 à 1997, responsable de l'administration du personnel de SYBEL (400 collaborateurs)

De mai 1989 à octobre 1989, comptable unique chez BAV (bâtiment 80 salariés)

De 1977 à 1989, employé de bureau chez EPEDA BERTRAND FAURE (800 salariés)



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Formation

Sage Accounting Software

Business Objects

Paye/Prsi

Kronos

Wholesale

Cash Management

Audit

Operations Management

Payroll

Statutory Accounts

SAP HR

CSP

Document Object Model

HR Databases > HRIS

ADP Human Resources

Microsoft Office

Sage 300 ERP

Sage Accounting Software > Sage Line 100

Sage Accounting Software > Sage Line 500

Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Sage Business Management Software > Sage 200 Suite

Sage Business Management Software > Sage 50 Suite