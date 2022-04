Jean-Michel CIERNIEWSKI

PEINTRE ET PLASTICIEN: Une cinquantaine d'expositions personnelles en Europe, au Canada, aux États Unis. Foires internationales d'Art contemporain de Paris, Bruxelles, Bâle, Stockholm... Œuvres monumentales et achats publics. (État - Villes de: Lyon, Sainte Foy les Lyon, Givors, Annecy, Bollène - Musées de: Mâcon, des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle de Lyon)

PROFESSEUR D'HISTOIRE DE L'ART: École d'Arts Appliqués puis École Nationale des Beaux-Arts de Lyon / Université de la Mode-Université Lyon II

CONFÉRENCIER: Démarches d'analyse et de lecture des œuvres d'art d'hier et d'aujourd'hui.

Approche et mise en perspective des œuvres majeures de l'art occidental



Mes compétences :

Histoire de l'art

Conférencier

Analyse