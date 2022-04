Helena AMALRIC

Suite à l'obtention d'un DNAT (diplôme national d'art et technique) et des expériences chez LEIKO et SAKINA M'SA,

Je travail d'abord chez SMARIN avant de créer mon agence.

Je puise aujourd'hui l'inspiration dans ses voyages et dans la nature et imagine des collections, au fil du hasard et des collaborations..



Je travaille principalement sur la conception, passionnée par la phase de recherche, le biomimétisme, j' appuie mon imaginaire sur les processus naturels, à travers une lecture simple qui allie fonctionnalité et concept.





Mes compétences :

Bio

Design