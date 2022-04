Jean-Michel COBAC

Expert Marché des Professionnels et Management

20 ans d'expérience dans le développement, le conseil, la satisfaction client ainsi que 10 ans d'expérience managériale .

Les différentes responsabilités qui m'ont été confiées, m'ont permis de renforcer mes capacités d'adaptation. Fort de mon parcours, riche et diversifié, je possède de solides compétences, tout à la fois techniques et commerciales, rigueur et qualités d'organisation, maîtrise l'exercice de fidélisation .

Autonome et doté d'un excellent sens relationnel , appréciant le travail en équipe, je pense pouvoir apporter une réelle contribution à votre entreprise.

Aujourd'hui, je souhaite relever un nouveau challenge en tant que chargé d'affaire sur le marché de la Petite et Moyenne Entreprise .C'est avec grand enthousiasme que j'aspire à m'investir dans de nouvelles missions au sein d'un environnement stimulant.