Jean-Michel COQUARD

Mon activité m’a permis d’acquérir une très bonne connaissance du marché des régions Midi - Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’azur et Corse, de nouer et d’entretenir d’excellentes relations avec le réseau des principaux clients potentiels dans ces régions, de savoir leur proposer des produits adaptés à leur clientèle et de les aider à l’élargir.



Mes compétences :

Bijouterie

horlogerie

Joaillerie

Plongée

Plongée sous marine

Video