Jean-Michel COREMBLAT

ça y est: je change tout!



Je suis en train de fermer ce que je faisais auparavant( en y perdant des plumes )pour mieux travailler dans le secteur immobilier que je connaissais un peu déjà. SAFTI me permet de prospecter, proposer et vendre; a mon rythme. Comme je travaille beaucoup, avec de l'ambition raisonnable

mais tenace. je vais fêter 58 ans Samedi 26 de ce mois de Février, je suis presque au milieu de ma vie;

je construit le présent et l'avenir avec solidité.

Je propose * au Grand Public des biens traditionnels

( apparts et maisons ) dans toute la région Parisienne,* aux professionnels des commerces, entreprises ou entrepôts à acheter ou en droit au bail.

De plus, je suis agrée par un des 3 gros cabinets parisiens d'avocats mandaté par les Tribunaux de Paris, Créteil, Nanterre, Bobigny et Evry pour vendre les biens en liquidation judiciaire et ceux en vente par adjudication judiciaire. Ce sont des maisons, appartements,commerces et autres entreprises diverses que des acheteurs dynamiques

peuvent acquérir a des prix bien en dessous de ceux

du marché. Ce à la condition de les payer au tribunal comptant. ( et comme les soldes, les biens acquis ne sont pas repris ).

J'ai aussi la chance d'avoir un réseau d'apporteurs d'affaires qui peuvent me demander de rechercher un bien "sur mesure" à vendre pour leur propre clientèle ou , inversement, me proposer quelque chose qui convienne à des demandeurs avec qui je traite. Investisseurs, entrepreneurs, et particuliers ou grandes entreprises sont des

" clients " que je respecte tout autant.

Mes objectifs sont de bien collaborer avec le Groupe SAFTI et de participer a confirmer une très belle Image de Marque Compétente et Honnête.