Jean-Michel CORNILLEAU

Ingénieur informatique et chef d'entreprise dans le bâtiment depuis dix ans, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle. Je suis donc à la recherche d'un poste capable de mettre à profit mes différentes compétences.



Autonomie (10 années à mon compte), sens relationnel (clients, fournisseurs et sous-traitants), rigueur et

capacité à résoudre des problèmes (ingénieur informatique), sont, entre autres compétences, des qualités qui sauront certainement répondre aux exigences d'une future collaboration.