Jean-Michel FLEURY

Profil de postes recherchés : Ingénieur Test - Qualité



23 ans d’expériences pour la satisfaction client

15 ans au service de la performance



L’expertise et l’amélioration continue sont le cœur de mon métier

L’efficacité, l’intégrité et l’adaptation sont les maîtres-mots de ma personnalité



Périmètre de recherche : Fougères – Rennes – Mayenne - Laval – Avranches - Vitré



Mes compétences :

Bureautique : Word - Excel - PowerPoint - Vba

Analsyes Statistisques : Minitab , Green Belt

Outils de programmation : Algocraft - Flashrunner

Formation Technique Clients

Habilitation Electrique : BR - BE

Programmation Autoit : Developpement logiciels pou

Testeur In-Situ : Teradyne (Gr228x) - Agilent (307