Fabienne GUENEY

Après avoir passé 13 ans chez Delphi en tant que Approvisionneuse, il était temps pour moi de valider mes acquis et de développer de nouvelles compétences.

Me voici donc aujourd'hui en BTS Assistante de Gestion en 10 mois chez Buroscope à Cesson.

Je suis à la recherche d'une entreprise qui souhaiterait m'accueillir pour les périodes de stage du 09/10/2017 au20/11/2017 et du 22/01/2018 au 02/03/2018.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Relationnel

Microsoft Word

Réactivité

Synthèse

SAP R/3

Classement

Organisation

Microsoft PowerPoint

Approvisionnement

Gestion des stocks

SAP