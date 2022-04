Jean-Michel CORTANA

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

tel: 06 26 25 18 50

e-mail

personnel : jeanmichel.cortana@gmail.com



39 ans

Nationalité française





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



De Jan. 2014 à nos jours

Comédien

> Elève aux ateliers de formation professionnelle du Studio Pygmalion

> Tournage dans de nombreux courts-métrages

Array





De déc. 2007 à Août 2013

Clients relations - AllianceBernstein France

Bureau de 3 personnes en France - AUM 4Mds €



> Support commercial

> Service clients

> Marketing

> Relation Presse

> Evénementiel





De janv. 2006 à déc. 2007 :

Client Operations Manager – AXA Investment Managers Paris

> Responsable équipe de Réception Transmission d’Ordres : Clients Crossborders et Domestics.

> Mise en place d’un système de passage d’ordre réservé aux clients européens Vestima+ (Cleartstream)

> Supervision de la gestion du calcul et du paiement des commissions des distributeurs externes

> Rendez-vous clients, présentation des procédures de souscriptions et système de calcul de rétrocessions sur encours sur les gammes IE-FR-LU.

R > encontres de Transfert Agent : Sensibilisation aux marquages des ordres.

> Contacts permanents avec les entités AXA IM basées à Bruxelles, Londres, Francfort, Madrid et Milan. (Déplacements réguliers)







De janv. 2000 à 2006 :

Chargé de Middle Office – Resp. RTO - OSSM – AXA Investment Managers Paris

> Rétrocession sur encours clients Groupes Bancaire et Société de gestion

> Création contrats outils de rémunération (Europagode, BPSS Paris)

> Gestion du suivi des droits d’entrée



1998 à 1999

Moniteur Hôte d’accueil / Responsable Evénementiel – DECATHLON à Chambourcy



> Encadrement des formations des hôtesses et hôtes d’accueil.

> Accueil physique et téléphonique des clients, gestion des litiges et facturations.

> Vente du système chèque cadeaux DECATHLON aux CE d’entreprises présents au Salon des Comités d’Entreprises (Parc des Expositions de Paris – 1998 & 1999).

> Responsable TROCATHLON (Organisat° de 2 semaines de dépôts/ventes – plus de 500 contrats signés).



1996 à 1998

Assistant Commercial – DECATHLON à Chambourcy



> Organisation d’événements commerciaux : Soldes privées, Fêtes des sports, 10ème anniversaire…

> Animations commerciales avec micro HF sans fil.

> Etude de satisfaction clientèle.





1996

Stage significatif : Assistant d’attachée de presse – France 3



> Création de textes publicitaires destinés à la diffusion radiophonique pour la promotion de la chaîne.

> Confirmation des grilles de programmes auprès des magazines TV.



Mes compétences :

Asset management

Commercial

Finance

Marketing

Evénementiel/

Comédie