Jean Michel COSSÉ

Auto entrepreneur commercial très polyvalent , performant , tant pour les produits que la clientèle à suivre



commercial , manager, animateur

.

Pouvoir d 'adaptation très rapide aux produits ,



produits déjà commercialises sur les foires :



foires internationales :



électronique grand public

gros électromenager

vins

fromages , salaisons

produits d'opportunités , produits niches .



foires et salons bio



huiles végétales bio , vinaigres bio , produits de soins bio ,

produits alimentaires bio



commercial terrain depuis plus de trente cinq ans



egalement 5 ans d'immobilier comme négociateur sur marseille



le métier de la vente est mon bonheur, ça vit , les contacts sont extraordinaires , variés, le relationnel est très important , en somme je suis comme un poisson dans l'eau !!!!



dans le métier on dit que je suis un vendeur propre et dynamic !!



actuellement je mets en place des distributeurs automatiques de pains en location .



je viens de faire aussi de l'animation en magasin spécialisés parfums et soins , la société pour laquelle je travaille n'a plus de contrats avec les marques donc il me faut varier mon activité !!!!



Mes compétences :

Performance

Souriant

Vendeur

Vente