Jean Michel COTRET

A vendre villa de 380m2 en Espagne, Playa de Gandia, sur un terrain de 830m2 comprenant une piscine, un barbecue, un pool-pisicne, parking. Divisée en 3 appartements qui ont tous leur entrée séparées. La villa est située dans une réserve naturelle d'oiseaux a 1200 metres de la plage, avec vue sur les montagnes, et à 1 km de toutes les comodités.

1er appartement: 1 chambre, 1 salle de bain, cuisine ouverte sur le salon, terasse.

2eme appartement: 2 chambres, 1 salle de bain, cuisine ouverte sur le salon, 2 terasses.

3eme appartement: 2 chambres comprenant chancune leur salle de bain, cuisine, salon, terasses.

Les 3 appartements sont climatisés. Rentabilité de 35000 € par an en location saisonniere.

Contactez par mail ou par téléphone pour plus d'informations et photos.