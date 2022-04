Jean-Michel COUCHOT

Expert-Comptable,

Commissaire aux Comptes,

Expert Judiciaire inscrit à la cour d'appel de Colmar,





Mes domaines de compétences sont les suivants:



Audit légal et contractuel - Commissariat aux Comptes

Evaluation d'entreprise

Accompagnement à l'acquisition et à la transmission des PME

Révision de la comptabilité d'entreprise et d'associations

Conseil d'entreprise

Conseils relatifs à la gestion patrimoniale

Finance d'entreprise

Fiscalité personnelle et d'entreprise





Je suis également intervenant en finance, en fiscalité et en IFRS au sein d'un public d'élève de niveau bac+5 et de professionnels.



Mes compétences :

Fiscalité

Finance

Gestion de patrimoine

Acquisition d'entreprise

Gestion

Audit

Comptabilité