Jean-Michel COUTURIER

2005 - 2006 : Co-fondateur de Blue Yeti, bureau d’études spécialisé dans la conception de systèmes interactifs multimédias pour des usages culturels, ludiques et éducatifs.



2001 – 2004 : Thèse au CNRS-LMA (Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique de Marseille), équipe Informatique Musicale. Sujet de thèse : "Utilisation avancée d’interfaces graphiques dans le contrôle gestuel de processus sonores".

• Etude et expérimentation de l'utilisation d’interfaces graphiques dans les instruments de musique numériques. Interaction Homme-Machine.

• Création d’interfaces graphiques et d’algorithmes sonores spécifiques contrôlés avec divers périphériques gestuels.

• Réalisation d’instruments de musique numériques, utilisés en concert.



Janv – juin 2001 : Stage de DEA au CNRS-LMA : Expérimentation d’un nouveau procédé de synthèse sonore : la "Synthèse Scannée". Implémentation en Matlab, Max-Msp avec contrôle temps-réel des paramètres de synthèse par des périphériques gestuels. Réalisation d’un instrument numérique complet.



Mars – sept 2000 : Stage de fin d’étude au CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) au sein du GENEC (Groupement ENErgétique de Cadarache) : rénovation de la plate-forme météo : création d’un système d’étalonnage, bases de données.



ENSEIGNEMENT



Février 2006 : 3ème année EGIM, Marseille, Cours sur la créativité et l’innovation, destiné aux élèves suivant le cursus Recherche et Développement.



Janvier 05 et 06 : Master scientifique "Mécanique, Physique et Modélisation", Parcours Acoustique, EGIM, Marseille: Cours sur le “contrôle gestuel de processus sonores”.



Janvier 2006 : Ecole de Design Nantes Atlantique, encadrement du séminaire technique Hypermédia destiné aux élèves de 2ème année, portant sur la conception de dispositifs interactifs.



Octobre 2004 : IUP “Métiers de l’image et du Son”, Aubagne, Cours sur le “contrôle gestuel en informatique musicale”.



Sept 98 à 03 : ESIM, Marseille : Animateur de séminaires "techniques d’innovation" destinés aux élèves de première année.



Mes compétences :

IHM

Informatique

Informatique musicale

installation

Interaction homme machine

Interfaces

Max Msp

MSP

Réalité augmentée

Réalité virtuelle